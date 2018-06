Asus Precog | arriva il portatile con doppio display e IA

Computex 2018 : Asus annuncia i nuovi notebook ZenBook e VivoBook - il concept Project Precog per il PC del futuro e il wearable VivoWatch BP : TAIPEI, Taiwan, 5 giugno 2018. Jonney Shih, Chairman di ASUS, ha oggi aperto l’evento stampa organizzato in occasione dell’edizione 2018 del Computex svelando una serie di nuovi prodotti, tra cui: ZenBook Pro 15 e ZenBook Pro 14 con il rivoluzionario sistema ScreenPad, ZenBook S, vincitore di ben tre premi, la nuova line-up di notebook VivoBook e il wearable VivoWatch BP per gli amanti del benessere, che incorpora un rilevatore della pressione ...