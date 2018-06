Astronomia | European Solar Telescope EST | dall’11 al 15 Giugno a Giardini Naxos Me il

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) 1/6 Macchiae osservata con lo Swedish. Nonostante siano state osservate per secoli, le macchiei sono ancora enigmatiche; non sappiamo perché la loro penombra abbia un aspetto filamentoso o come si formino e decadano. La struttura delle macchiei è dettata dall'interazione tra i loro forti campi magnetici e il plasma, ma i dettagli sono poco conosciuti a causa delle piccole scale spaziali coinvolte. EST permetterà di osservare queste scale e fare luce sulla natura di questi affascinanti oggetti. ...