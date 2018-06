Astrocronologia | il giorno terrestre sta diventando più lungo | ecco perché

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Per chiunque abbia mai desiderato che le giornate durassero di più, arrivano buone nuove: la durata delsi allunga. Ricostruendo la storia della ‘relazione’ tra il nostro Pianeta e la Luna, un nuovo studio ha rivelato che 1,4 miliardi di anni fa, unaveva una durata di poco più di 18 ore. Il motivo è da ricercarsi, almeno in parte, nella vicinanza tra il nostro satellite naturale la Terra. A quei tempi, la Luna era più vicina al nostro Pianeta, influenzando il modo in cui esso ruotava attorno al suo asse. Gli scienziati dell’Università del Wisconsin, autori della ricerca, hanno utilizzato un metodo statistico che collega la teoria astronomica all’osservazione geologica – chiamata– per guardare indietro al passato geologico della Terra, ricostruire la storia del Sistema Solare e comprendere gli antichi cambiamenti climatici. “Una ...