Asteroide in rotta verso la Terra si disintegra nell’atmosfera | ecco il VIDEO

meteoweb.eu

: Piccolo asteroide in rotta di collisione con la Terra avvistato solo poche ore prima dell’impatto - oknosureddit : Piccolo asteroide in rotta di collisione con la Terra avvistato solo poche ore prima dell’impatto - IR_2004 : Barbara Bubbi (Universo Astronomia): 'Un Asteroide nei Cieli Africani. Sabato mattina scorso, il 2 Giugno, è stato… - ilgattodipallas : @FuryBionda Non ci resta che confidare in un asteroide in rotta di collisione con la Terra -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Scoperto la mattina del 2 giugno, si ètootto ore dopo. Tutto in un giorno per 2018 LA,di due metri di diametro indi collisione con la. Avvistato alla distanza della Luna dal Catalina Sky Survey, dell’Università dell’Arizona, l’– riporta Global Science – ha proseguito la corsalamentre il Centro per i Corpi Minori di Cambridge, Massachusetts, effettuava il calcolo della traiettoria. Nel pomeriggio l’si è frantumato sopra l’Africa del Sud, confermando i calcoli. 2018 LA osservato dal Catalina Sky Survey Prima che 2018 LA sisse sull’Africa meridionale, vicino al Botswana, con un bagliore visibile nel(in basso, a corredo dell’articolo) ripreso con una webcam, il Centro per gli Studi degli Oggetti Vicini alla, Cneos, del Jet Propulsion ...