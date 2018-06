Assetto Corsa Competizione verrà mostrato in anteprima durante l' E3 2018

Assetto Corsa Competizione all’E3 2018 : Assetto Corsa Competizione , il nuovo videogioco con licenza ufficiale Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, verrà mostrato in anteprima a Los Angeles, durante l’E3 2018 , presso lo stand di Thrustmaster. Assetto Corsa Competizione corre all’E3 2018 Sarà infatti possibile provare la versione pre-alpha di Assetto Corsa Competizione avvalendosi dei ...

I segreti di Assetto Corsa inaugurano il Level Up di Roma - articolo : Assetto Corsa? Poteva anche chiamarsi Progetto Corsa, ma venne poi preferito il nome che ora conosciamo (anche per evitare riferimenti a Project Cars). È uno dei vari retroscena che un vulcanico Marco Massarutto, co-fondatore e production manager di Kunos Simulazioni, ha portato all'attenzione del pubblico accorso al Level Up: l'evento dedicato allo sviluppo che è stato inaugurato ieri negli studi di Cinecittà.Il rombo dei motori della ...