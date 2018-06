Asia Argento ha un nuovo amore e ha 14 anni in meno di lei

Asia Argento abbracci affettuosi con un giornalista francese : Asia Argento è stata sorpresa a Roma tra le braccia del giornalista francese Hugo Clément, di 14 anni più giovane. Le foto esclusive sono presenti sul numero del settimanale “Chi”, in edicola mercoledì 6 giugno. E il suo fidanzato, lo chef e scrittore statunitense Anthony Bourdain (61 anni), con cui l’attrice sta dall’inizio del 2017, dov’è? Bourdain è stato molto vicino ad Asia nei mesi della tempesta mediatica ...

«Raz and the Tribe» : Raz Degan e Asia Argento ai confini della civiltà : «Il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando». È con questa massima di Tarkovskij che Raz Degan debutta su Sky Atlantic, capello da cowboy, fisico invidiabile, accento inconfondibile e animo puro, pronto a imbattersi nelle avventure più straordinarie. In Raz and the Tribe, primo programma che lo vede protagonista dopo il trionfo dell’Isola dei famosi di ...

Asia Argento VS MARIA DE FILIPPI / "È uno sciacallo!" dopo la frase di Gino Paoli ad Amici : replica in arrivo? : ASIA ARGENTO attacca duramente MARIA De FILIPPI su Twitter: "È uno sciacallo!" Tutta colpa della battuta fatta da Gino Paoli in diretta ad Amici 17(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Raz Degan beve sangue di capretto - Asia Argento incredula : Dall'Isola dei Famosi a esploratore senza confine per tre settimane, Raz Degan è protagonista di una scena choc che ha lasciato Asia Argento letteralmente incredula: su richiesta di una tribù etiope, ...

Asia Argento giurata a X Factor : il web si scatena - la mamma la difende : Asia Argento, a sorpresa, quarta giurata di X Factor. E il web si scatena, inevitabilmente. Tra quelli che difendono la scelta controcorrente, pensando che la sua visione alternativa, anti pop e populista potrebbe aggiunger qualcosa in più al programma e chi la considera una incompetente, a livello musicale, e quindi assolutamente inadatta. Nel ginepraio di commenti e considerazioni è intervenuta la produzione stessa del talent, che ha ...

