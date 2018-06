Aragami Shadow Edition | lo stealth in terza persona e l' espansione Nightfall sono ora

Aragami Shadow Edition : l'edizione speciale dello stealth in terza persona e l'espansione Nightfall sono in arrivo all'inizio di giugno : Lince Works ha da poco reso nota la data di uscita del l'edizione speciale del suo stealth in terza persona , Aragami Shadow Edition , e della sua espansione intitolata Nightfall .Come riportano i colleghi di VG247, l'edizione e la grande espansione che amplierà le vicende dei protagonisti Hyo e Shinobu sarà disponibile il 5 giugno per PS4, Xbox One e PC. Qui sotto potete dare uno sguardo ai trailer dedicati a Aragami Shadow Edition e Aragami : ...

Aragami : Shadow Edition annunciata per PS4 - PC e Xbox One : Lince Works ha recentemente annunciato Aragami: Shadow Edition per PS4, Xbox One e PC. Come riporta Gematsu, questa edizione speciale includerà la versione base del titolo stealth, l'espansione Nightfall (non ancora disponibile) e tutti i contenuti scaricabili. Giochi ed espansioni supporteranno la coop online per 2 giocatori. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che poco prima dell'uscita su PC e PS4 il titolo riceverà una patch che ...