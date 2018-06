Antonella Calerici | Ho lasciato La Prova del cuoco perché sarei scoppiata Ciò che

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) "Lasciare Ladelè stata una decisione soffertissima. Ma se fossi andata avanticertamente. Quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare tanto". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi in edicola giovedì 7 giugno,Clerici spiega per la prima volta il motivo del suo addio alla trasmissione Rai."Fabrizio adorava sua figlia Stella e se ne è andato così precocemente", dice Clerici al settimanale, "Dovevo davvero fermarmi e spostare le mie priorità, ed è stata la pancia a dirmelo. Le ho dato retta. Sono 32 anni che lavoro in Rai, correndo sempre: una vita tranquilla non l'ho mai fatta, tanto meno normale. È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose. Certamente anche quelle grandi, come mia figlia e Vittorio".La ...