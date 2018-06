Annunciati gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera da Gigi D’Alessio a Barbara d’Urso : Anche Gigi D'Alessio tra gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera. La prima serata di Canale5 è pronta a ospitare lo speciale nel quale Paolo Bonolis accoglierà tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, compresa Barbara d'Urso. Oltre ai nomi già Annunciati, presente in studio anche una versione inedita di Laura Palmer. Il meccanismo di gioco sarà completamente rivoluzionato e studiato appositamente per l'occasione. Gli ospiti saranno ...

Fortnite : gli eroi cromati Annunciati nell'ultimo aggiornamento non sono ancora disponibili : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibile il content update 4.3 di Fortnite, un aggiornamento che apportava modifiche e novità alle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Per quanto riguarda la prima, come probabilmente saprete, sono state aggiunte le Trappole Buttafuori, mentre nella seconda era atteso l'arrivo di due eroi cromati.Stiamo parlando di Jonesy Pressofuso e Ramirez Cromo che, secondo il changelog pubblicato da Epic ...

Annunciati due concerti di Michele Bravi per il Piano B Tour : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Michele Bravi a novembre per il Piano B Tour: il cantante torna ad esibirsi dal vivo per due date esclusive tra Roma e Milano. Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2017 con Il Diario Degli Errori, l'album Anime di Carta certificato disco d'oro e un Tour nei club e teatri d'Italia, Michele Bravi torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto: due sono i concerti Annunciati per il mese di ...

NBA - Annunciati i due quintetti difensivi : Rudy Gobert e Anthony Davis i migliori : I due finalisti per il premio di Difensore dell'Anno sono stati i più votati per il primo quintetto difensivo, annunciato ieri dalla lega. Ecco chi sono i dieci migliori difensori della NBA secondo i ...

Annunciati nuovi concerti di Alvaro Soler in estate : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati due nuovi concerti di Alvaro Soler in estate: il cantante spagnolo presenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico in arrivo a settembre. A grande richiesta, raddoppiano gli appuntenti live di Alvaro Soler in Italia: dopo le date di concerti precedentemente annunciate tra Lucca e Vicenza, sono state annunciate due nuove tappe estive per il tour del cantante. Alvaro Soler si esibirà il 10 agosto in piazza San Sebastiano a ...

Il tour estivo di Annalisa per Bye Bye - Annunciati concerti in tutta Italia : date e biglietti : Annunciato il tour estivo di Annalisa per Bye Bye, per un'estate piena di concerti da nord a sud Italia: la cantante terza classificata all'ultimo Festival di Sanremo con Il mondo prima di te sarà in tour per tutta l'estate! Dopo le anteprime live a maggio all'Atlantico di Roma e all'Alcatraz di Milano, Annalisa toccherà le principali città Italiane per presentare dal vivo al pubblico l'album Bye Bye, pubblicato in seguito al Festival di ...

Concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 - Annunciati i live estivi : biglietti in prevendita : I Concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 sono finalmente ufficiali. L'artista romana è quindi pronta a tornare sul palco dopo il successo dei live che ha tenuto a supporto di Combattente, disco di inediti che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2017. Desiderosa di tornare sul palco, Fiorella Mannoia ha quindi annunciato pochi Concerti esclusivi per la prossima estate, che terrà nei mesi di luglio e agosto. Prevista ...

Annunciati nuovi concerti di Arisa nel 2018 - 8 date in estate da nord a sud Italia : info e biglietti : Annunciati concerti di Arisa nel 2018: la cantante sarà in tour nel corso dell'estate, da nord a sud Italia. Fresca di partecipazione in giuria esterna ad Amici di maria De Filippi e attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti, la cantante sarà in tournée anche quest'anno: sono stati Annunciati ben 8 concerti di Arisa nel 2018, tra giugno, luglio ed agosto. La cantante si esibirà il 19 maggio a Castelraimondo in provincia di ...

Annunciati due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019 : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019: il cantante canadese ha svelato le date del tour internazionale, in programma il prossimo anno. Shawn Mendes si esibirà in Italia in due date esclusive: il 23 marzo 2019 sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e il 24 marzo 2019 al Pala Alpitour di Torino. L'ultima visita di Shawn Mendes in Italia risale al 2016 al Forum di Assago di Milano, quando il ...

Annunciati nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye live : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye: la cantante di Savona sarà in tour a seguito della anteprime live di maggio. Dopo l'annuncio delle due anteprime di concerti in programma a maggio, Annalisa farà tappa anche in alcune città italiane durante l'estate, per portare dal vivo al pubblico l'ultimo album d'inediti Bye Bye, pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2018, dove la cantante ha presentato ...

Annunciati gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto - da Emma e Levante a Noemi : Gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto sono finalmente ufficiali. Dalla conferenza stampa del 12 aprile, sono infatti emersi i nomi di coloro che saliranno sul palco del Concerto che si terrà nel giorno della Festa dei Lavoratori, in contemporanea a quello storico di Roma. Tra gli artisti resi ufficiali per la manifestazione, spicca il nome di Emma Marrone, presto impegnata con il tour di supporto al nuovo disco di inediti dal quale ...

Annunciati gli opening del concerto degli Afterhours al Forum di Assago - scelti tra gli ex X Factor : Gli opening del concerto degli Afterhours al Forum di Assago sono finalmente ufficiali. Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata la conferma su quali saranno i gruppi che supporteranno il live del gruppo guidato da Manuel Agnelli. Si tratta di due gruppi che Manuel Agnelli ha seguito durante la sua ultima partecipazione a X Factor, nella quale è stato giudice proprio della categoria dei gruppi. Con i Maneskin già avviati verso una grande ...

Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate: il cantante ha in programma un lungo tour estivo, da nord a sud Italia. Dopo il tour nei palazzetti durante lo scorso autunno, Caparezza torna a calcare i palchi più importanti d'Italia: si parte il 27 giugno dal Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone a Lucca. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono due nuovi concerti di Caparezza: il 5 luglio il cantante si esibirà alla Fiera ...

Annunciati nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 sono stati appena Annunciati. Dopo le date Italiane già annunciate, l'artista sarà ancora nel nostro paese per altri due appuntamenti nei palasport, programmati nel mese di novembre. I prossimi appuntamenti con la musica dell'ex Oasis sono previsti per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, mentre il 16 dello stesso mese sarà in concerto al PalaLottomatica di Roma. Le ...