Annullata Israele-Argentina | Higuain | ' Giusto così'

Minacce - Annullata Israele-Argentina : 11.34 L'amichevole di calcio tra Israele e Argentina che avrebbe dovuto disputarsi sabato a Gerusalemme è stata cancellata.La decisione è stata presa dall'Afa, la federcalcio argentina. Il fuoriclasse della 'albiceleste',Lionel Messi,era stato oggetto di Minacce. I compagni di squadra hanno chiesto di non giocare in segno di solidarietà. "E' stato giusto non andare in Israele, la sicurezza viene prima di tutto":così l'attaccante della Juventus ...

