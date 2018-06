ANNA TATANGELO Nella mia vita ho sempre fatto tutto con amore | non rimpiango

Mattino 5 : ANNA TATANGELO sogna di diventare ancora mamma : Anna Tatangelo a Mattino 5 svela il suo più grande sogno Stamattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Tanti gli ospiti invitati oggi da Federica Panicucci nel suo salotto televisivo, tra i quali anche la popolare cantante Anna Tatangelo . In questa circostanza la ragazza ha parlato un po’ di tutto, rivelando i suoi piani futuri. E proprio a tal proposito ha fatto una dichiarazione choc, che ha lasciato tutti i telespettatori ...

“ANNA - ma come sei ridotta?”. La foto della Tatangelo che spaventa i fan : L’avevamo lasciata alle prese con un piacevole ritorno di fiamma. No, non quello con Gigi D’Alessio, con cui la storia che ha appassionato gli italiani per anni è ormai arrivata al capolinea. Ma piuttosto con la musica, il vero e proprio amore di Anna Tatangelo che dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, talent culinario targato Sky con i vip dietro ai fornelli, era tornata in radio con il suo ultimo ...