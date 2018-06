Anna Tatangelo | bomba atomica di Dagospia | ecco per chi batte il suo cuore oggi

Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D'Alessio : 'Il tempo dirà cosa succederà' : Anna Tatangelo , dopo la fine della storia con Gigi D'Alessio, si confessa così nello studio di Mattino Cinque. 'Dopo la fine della storia con Gigi ho vissuto un periodo molto duro, ma mio figlio ...

Anna Tatangelo a Mattino 5 si confessa dopo la separazione con Gigi D’Alessio : “Il tempo dirà cosa succederà” (video) : Anna Tatangelo a Mattino 5 si racconta tra musica, carriera e vita privata: la cantante è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, per parlare del suo presente discografico, oltre che della sua vita privata. Il video della sua intervista è disponibile alla seguente pagina. dopo la fine della relazione con Gigi D'Alessio, da cui ha avuto un figlio (Andrea) a soli 22 anni, la cantante è pronta a ripartire e a riprendere in mano la ...

