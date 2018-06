Anna Falchi | la confessione e gli slip da Luttazzi Video | la gaffe a Quelli

Anna Falchi - LA CONFESSIONE E GLI SLIP DA LUTTAZZI/ Video - quello storico spogliarello per la Lazio… : ANNA FALCHI, La CONFESSIONE di Peter Gomez in onda nella seconda serata di oggi, giovedì 6 giugno 2018: “Le mutandine che mi tolsi da LUTTAZZI? Le ha un feticista ma non posso dire il nome".(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 21:34:00 GMT)

“Ecco la verità su quelle mutandine”. Scoop di Anna Falchi. A distanza di tanti anni - è lei stessa a rivelare tutto su quel giorno da Luttazzi : Anna Falchi ha accettato la sfida offerta dal programma “La confessione” di Peter Gomez, per mettersi a nudo e svelare tutti i retroscena della sua carriera, in particolare quello che anni fa la rese protagonista a Satyricon. Era il 2001, infatti, quando la biondissima partecipò al programma tv di Daniele Luttazzi per un’intervista. La sua ospitata, però, finì per scatenare un po’ di polemiche. La colpa fu di una gag, da ...

La Confessione - Anna Falchi : “Ricucci? Menefreghista. Chiesi aiuto e persone influenti volevano approfittare di me” : Su Nove, stasera alle 23.55, Anna Falchi, ospite di Peter Gomez a ‘La Confessione’, parla del matrimonio fallito col finanziere d’assalto Stefano Ricucci e della carriera, tra cinema, tv e molestie. “Il suo ex marito è Stefano Ricucci. C’è l’inchiesta, il famoso arresto, cosa ricorda di quei momenti?”, chiede il giornalista. “Mi ha talmente danneggiato tutta questa storia che ancora ne pago le conseguenze”, ammette l’attrice. ...

"La forza delle ragazze di Non è la Rai è che erano ruspanti. Gianni mi disse : 'Con Anna Falchi le altre sembrano scappate di casa" : Il costante trend di ritorno al mondo degli anni '80 e '90 riguarda anche una certa nostalgia dei telespettatori per tutto ciò che in quegli anni la televisione ha rappresentato per la storia italiana. Il libro "Una TV tutta d'oro. I programmi che hanno fatto la storia degli anni '80-'90 spettacolo per spettacolo", scritto da Edmondo Conti, produttore esecutivo di Endemol, racconta quegli anni. Nel libro sono ricostruite le biografie ...

Anna Falchi / "Ballando con le stelle è stato terapeutico - venivo da un periodo difficile" (Domenica In) : Anna Falchi, l'attrice commenta il caso di Francesco Boccia, il deputato del Partito Democratico che è diventato protagonista virale sui social network. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:42:00 GMT)