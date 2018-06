romadailynews

: ANGI al Parlamento Europeo di Strasburgo: Il 30 e 31 maggio scorso i giovani dell’ANGI… - romadailynews : ANGI al Parlamento Europeo di Strasburgo: Il 30 e 31 maggio scorso i giovani dell’ANGI… - Fra_Bartolino : RT @Angi_tech: Si parla di @Angi_tech su #StartupMagazine. Grazie per l'interessante articolo che racconta della nostra missione internazio… - crowdcv : RT @Angi_tech: Si parla di @Angi_tech su #StartupMagazine. Grazie per l'interessante articolo che racconta della nostra missione internazio… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il 30 e 31 maggio scorso i giovani dell’hanno portato aldila voce delle nuove generazioni italiane sui temi dell’innovazione. Il risultato della missione internazionale sarà raccontato attraverso un documentario culturale, didattico e informativo incentrato sul tema dei giovani e del ruolo delnel panorama innovazione.aldi: “Giovani e Dialogo per il futuro dell’innovazione italiana e europea” Con il supporto della Commissione Cultura dele di alcune delle più importanti Istituzioni Italiane,persegue la sua mission di proporsi in Italia e a livello internazionale come punto di riferimento per l’innovazione, contribuendo al suo sviluppo in ogni sua declinazione. Dopo il grande successo delle precedenti manifestazioni nazionali a Roma (Camera dei Deputati, 25 ...