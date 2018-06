“Amore | vengo a fare il tifo per te” Poi la tragedia

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Una coppia innamorata e affiatatissima, che condivideva ogni giorno esperienze e passioni di entrambi. Spazzati via all’improvviso da uno scherzo del destino tanto assurdo quanto agghiacciante. Tutto è iniziato quando lui ha chiesto alla fidanzata di andare aildurante una gara di mountain bike, sport che aveva sempre praticato con grande entusiasmo. Così Judith Garrett, 29 anni, si è armata di bandierine e si è piazzata a bordo della pista, in attesa che il suo Peter sfrecciasse sotto i suoi occhi per andare magari a conquistare un bel piazzamento sul podio. Mentre assisteva all’evento, però, un altro corridore ha perso il controllo della sua bici e dopo un salto da una rampa è piombato sulla folla assiepata intorno, centrando la giovane in pieno. Un impatto violentissimo, alla testa, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di ...