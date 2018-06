Ambasciatore Usa Nato | sanzioni restano finché Mosca non cambia

Germania - nuovo Ambasciatore Usa fa infuriare la sinistra - : Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, ha dichiarato che bisogna rafforzare la posizione dei conservatori in tutta Europa, provocando così l'indignazione dei politici ...

Germania - Ambasciatore Usa : più forza a destra. Berlino chiede lumi : ...carta dovrebbe mantenere neutralità.Grenell avrebbe anche dichiarato a Breitbart che "l'elezione di Donald Trump ha dato alle persone la forza di dire che non possono permettere alla classe politica ...

Una foto che infiamma. L'Ambasciatore Usa con il poster di Gerusalemme - ma c'è il Tempio al posto della Moschea : Un fotomontaggio destinato a rinfocolare le polemiche e infiammare di nuovo gli animi in Palestina. A pochi giorni dal trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, L'ambasciatore David Friedman ha nuovamente scatenato l'ira dei palestinesi quando è stato ripreso in un'istituzione di ebrei ortodossi mentre riceveva in dono una gigantografia di Gerusalemme dove con un fotomontaggio la Moschea al-Aqsa ed il Duomo della Roccia ...

'Ambasciatore Usa colono terrorista' : ANSAmed, - TEL AVIV, 23 MAG - "colono terrorista": così l'Ambasciatore Usa in Israele David Friedman è stato definito oggi - dopo la pubblicazione della sua foto al cospetto di un fotomontaggio di ...

Lombardia : Fontana incontra Ambasciatore Usa : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg. All'appuntamento erano presenti anche Elizabeth Lee Martinez, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano; John Crosby, cons

L’Ambasciatore Usa : “Le sanzioni a Mosca non danneggiano l’economia italiana” : Le sanzioni alla Russia ci sono perché «Mosca ha invaso uno Stato sovrano, l’Ucraina. E devono restare». Washington non indietreggia né ammorbidisce la sua posizione. E quella che lancia L’ambasciatore Usa in Italia Lewis M. Eisenberg parlando a diplomatici e politici (in sala c’è fra gli altri Manlio Di Stefano, responsabile della politica estera ...

Ambasciatore Usa in Germania critica il Nord Stream 2 - : L'Ambasciatore ha osservato che, dopo il completamento della costruzione del gasdotto, la Russia potrebbe esercitare "troppa influenza" sulla Germania. Grenell ha aggiunto che la strategia di ...

Cindy Crawford - regina di Roma : 'strega' l'Ambasciatore Usa : La bellissima Cindy Crawford, supermodella americana icona della moda negli anni '90, è stata sorpresa a Roma, qualche sera fa, in un ristorante situato in piazza dei Ricci in compagnia di alcune ...

Usa-Russia - sottosogretario Shannon incontra Ambasciatore Antonov - : Il Sottosegretario di Stato americano Thomas Shannon incontrerà oggi l'ambasciatore russo Anatoly Antonov al Dipartimento di Stato, secondo quanto rivelato dall'agenda di appuntamenti pubblica. "Il ...

Raid Siria - in corso il Consiglio di sicurezza |L'Ambasciatore russo : "Minata l'autorità dell'Onu | Gli Usa : se Assad usa ancora armi chimiche agiamo : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".