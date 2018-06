Amazon Prime Music | arriva in Italia lo streaming musicale

Amazon Prime Music : musica di qualità senza pubblicità : Tutti hanno un po’ storto la bocca quando, qualche mese fa, Amazon ha aumentato la quota di iscrizione ad Amazon Prime da 19,99 fino a 36 euro all’anno. Il lato positivo di questa faccenda è sicuramente l’aumento dei contenuti disponibili con il Prime, tipo Amazon Prime Video e adesso anche Amazon Prime Music. Attenzione però, Amazon Prime Music non è Music Unlimited, ma una versione ridotta che adesso è compresa ...

Per l’Amazon Prime Day 2018 non c’è ancora una data - ma un’ipotesi sì : Basandosi sull'intervallo di tempo intercorso tra il "giorno X" del 2017 e il Prime Day corrispondente, è possibile ipotizzare una data per quest'anno L'articolo Per l’Amazon Prime Day 2018 non c’è ancora una data, ma un’ipotesi sì proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Video - tutte le novità del mese di giugno : Un mese di giugno pieno denso di attività per la piattaforma di Amazon Prime Video, pronta ad arricchire il suo catalogo. Le serie tv sono in prima posizione, alcune sono conosciute già nell"ambiente dei veri addicted, altre si apprestano a debuttare in piattaforma per la prima volta. Ma andiamo con ordine.Dal primo giugno arrivano in esclusiva la quinta stagione di Vikings e la sesta di Teen Wolf, e con un episodio a settimana dal prossimo 25 ...

Amazon Prime Reading è arrivato in Italia : Da mercoledì 30 maggio è attivo in Italia Prime Reading, un nuovo servizio per gli abbonati ad Amazon Prime che permette di accedere liberamente a un catalogo di e-book senza costi aggiuntivi rispetto al canone annuale (che da aprile costa 36 The post Amazon Prime Reading è arrivato in Italia appeared first on Il Post.

Amazon Prime Video - ecco le novità in arrivo a giugno : Molto sport nel giugno di Amazon Prime Video, con il format All or Nothing che ci porta dietro le quinte di squadre come gli All Blacks nel mondo del rugby e i Dallas Cowboys in quello del football. E poi nuove serie originali come Dietland, sul mondo delle apparenze, e Cloak and Dagger dall’universo dei supereroi Marvel. In più nuove stagioni per Goliath e Preacher, All or Nothing: New Zealand All Blacks – disponibile dal 1° ...

Amazon lancia Prime Reading per leggere libri illimitati : L’abbonamento Amazon Prime consente ai clienti della piattaforma di ecommerce non solo di ricevere consegne illimitate e gratuite nel giro di 24 ore (a Milano e hinterland anche in un paio d’ore), ma anche di accedere a numerosi servizi di intrattenimento compresi nel prezzo: dalle serie tv e i film di Prime Video allo storage fotografico illimitato di Prime Photos e ai contenuti videoludici di Twitch Prime. Da oggi a queste funzioni ...

Amazon lancia Consegna Oggi : consegne entro sera per i clienti Prime di Milano : Amazon ha annunciato l'arrivo del nuovo servizio "Consegna Oggi": sarà riservato ai clienti Prime di Milano e garantirà loro consegne in giornata, tra le 18.30 e le 21.30, senza alcun costo aggiuntivo in caso di spesa minima di 29 euro, su tantissimi prodotti delle categorie più disparate. Scopriamo insieme Consegna Oggi di Amazon. L'articolo Amazon lancia Consegna Oggi: consegne entro sera per i clienti Prime di Milano proviene da ...