Amazon | arriva anche la musica E tutto quello che puoi avere con Prime

Amazon Prime Music - arriva in Italia lo streaming musicale : Continuano a crescere i servizi che Amazon dedica ai suoi clienti Prime: è stato annunciato in queste ore infatti l’arrivo anche in Italia di Amazon Prime Music, il servizio che consente di accedere a oltre 2 milioni di brani, da ascoltare in streaming o disponibili per il download. Il servizio sarà disponibile senza costi aggiuntivi per coloro che hanno già un abbonamento Prime e si affiancherà in modo indipendente al già esistente ...

Amazon Prime Reading è arrivato in Italia : Da mercoledì 30 maggio è attivo in Italia Prime Reading, un nuovo servizio per gli abbonati ad Amazon Prime che permette di accedere liberamente a un catalogo di e-book senza costi aggiuntivi rispetto al canone annuale (che da aprile costa 36 The post Amazon Prime Reading è arrivato in Italia appeared first on Il Post.

A Seattle arriva la 'Amazon tax'. I soldi andranno ai senza tetto : Dopo un lungo braccio di ferro, il consiglio comunale di Seattle ha approvato con la cosiddetta 'Amazon tax'. Si tratta di una tassa imposta alle grandi compagnie che servirà a finanziare le attività ...

OnePlus 6 Arriva Su Amazon Italia : E’ possibile comprare OnePlus 6 su Amazon Italia. OnePlus 6 disponibile su Amazon Italia per l’acquisto. OnePlus 6 sarà venduto e spedito da Amazon Italia. Prezzo e disponibilità OnePlus 6. Puoi finalmente comprare OnePlus 6 su Amazon Italia OnePlus 6 Amazon Italia E’ tutto vero: OnePlus 6 sarà ufficialmente in vendita su Amazon.it dal 22 maggio. Mentre è ormai tutto pronto […]

Ordini la mattina e ricevi la sera : arriva a Milano Amazon «Consegna Oggi» : Ordini la mattina e ricevi la sera. È questa la formula del nuovo servizio offerto da Amazon ai clienti Prime: si chiama «Consegna Oggi», è valido per gli Ordini superiori ai 29 euro di spesa e messi in carrello prima dell’ora di pranzo e abbraccia tutti i generi di prodotti disponibili sulla piattaforma, dall’elettronica ai libri, dagli utensili per casa alla tecnologia. Il servizio, che sceglie Milano e il suo hinterland come prima ...

Rivoluzione Amazon : ora il pacco arriva direttamente nel bagagliaio dell'auto Video : #Amazon consegna in ogni luogo, anche nel bagagliaio della tua auto. No, non è l'ultima trovata pubblicitaria per sponsorizzare l'azienda ma il nuovo servizio lanciato dalla societa' di delivery più famosa al mondo che permette ai clienti di ricevere i pacchi direttamente nel bagagliaio della propria auto. Dopo il servizio Amazon Key che permette al corriere di consegnare il pacco direttamente dentro casa anche se il proprietario è assente, ora ...

Tecnologia : arriva Vesta di Amazon - il robot tuttofare per la casa : Secondo Bloomberg, Amazon starebbe sviluppando il suo primo robot per la casa: il progetto (nome in codice Vesta) sarebbe gestito dal Lab126, il centro di ricerca e sviluppo sull’hardware del colosso. Vesta sarebbe in fase di sviluppo da alcuni anni, ma negli ultimi tempi Amazon avrebbe iniziato una serie di assunzioni e investimenti con l’idea di farlo decollare entro la fine dell’anno, per arrivare sul mercato già nel ...

I film - le serie tv e i programmi per ragazzi della Rai arrivano su Amazon Prime Video : Sullo stesso argomento: Amazon sempre più tv: arriva il media player per il Video streaming Amazon studia versione di Prime Video gratuita Rai sceglie Rubicon Project per l'automazione dell'offerta ...

Amazon Prime Video : arriva l'accordo con Rai : Sul servizio di streaming appariranno alcune delle serie TV, dei film e dei programmi per ragazzi più amati dell'emittente italiana, un'offerta che andrà ad arricchire il già esteso catalogo di Prime ...