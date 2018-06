Amadeus racconta il suo momento di crisi professionale

people24.myblog

: Una scelta che si rivelò sbagliata e lo fece piombare nel buio più assoluto: come si fa a risollevarsi da momenti c… - Play4movie : Una scelta che si rivelò sbagliata e lo fece piombare nel buio più assoluto: come si fa a risollevarsi da momenti c… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il mondo dello spettacolo non è sempre rose e fiori. Lo sa beneche nel 2006 attraversò una, quando decise di dire addio a “L’Eredità “per passare a Mediaset. Una scelta che dopo qualche mese si rivelò sbagliata e che fece piombare il popolare conduttore nel buio più assoluto. “Ero passato dall’essere uno che faceva picchi di ascolto a uno a cui non squillava il telefono. Sbagliai io ad accettare quella proposta, ma a quel punto avevo due strade: o mi disperavo o ripartivo da zero”.ha ricordato quel periodo in occasione dell’imminente debutto di “Ora o mai più”, il nuovo talent show ideato dall’amico Carlo Conti, che lo vedrà impegnato dal prossimo 8 giugno in prima serata su Rai Uno. La trasmissione darà spazio a quei cantanti, che dopo aver assaporato il gusto del successo sono finiti nel dimenticatoio: sarà per loro un’occasione per mostrare ...