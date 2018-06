Alzheimer | gli studi su una cruciale proteina

Gli animali ricordano gli episodi passati : da uno studio speranze anti-Alzheimer : Gli animali non dimenticano. E la loro non è solo una memoria spaziale: sono in grado di ricordare episodi del passato, ripetendoli mentalmente. Una sorta di tasto ‘replay’. Si chiama memoria episodica e uno studio Usa fornisce evidenze del fatto che a possederla non è soltanto l’uomo. Un team di neuroscienziati dell’Indiana University lo ha provato con una serie di esperimenti condotti sui ratti. Test che hanno mostrato ...

Anziano con Alzheimer scomparso nel Parmense : 4 giorni di ricerche nella zona di Neviano degli Arduini : Un uomo di 79 anni, affetto da Alzheimer, si è allontanato di casa giovedì mattina dalla frazione di Mozzano di Neviano degli Arduini (Parma): oggi è il quarto giorno di ricerche. Impegnati tecnici del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, vigili del fuoco e protezione civile, oltre a tanti cittadini. L’ultimo avvistamento dell’Anziano risale a mercoledì sera L'articolo Anziano con Alzheimer scomparso nel Parmense: 4 giorni ...

“Questo è l’amore” - la commovente foto di marito e moglie abbracciati : lei ha l’Alzheimer : Una diagnosi di demenza precoce ha sconvolto la vita di Phyllis Feener e dei suoi cari quando aveva solo 53 anni. Sua figlia ha voluto far conoscere la sua storia su Twitter tramite un singolo scatto, tanto bello quanto triste, divento subito virale.Continua a leggere

Ha solo 3 anni ma è già affetta dall’Alzheimer. La battaglia della piccola Holly : Una bambina "nata sana" ha dimenticato all'improvviso come gattonare, sedersi e stare in piedi ed ora i medici le hanno diagnosticato una condizione simile alla malattia di Alzheimer. Holly Chandler, ha 3 anni, ed è affetta dalla cosiddetta Niemann-Pick Type C (NP-C), una patologia rarissima (colpisce circa una persona su 120.000 in Regno Unito) che attacca il cervello in modo simile a quello del morbo della demenza presenile. Sua madre, Elaine ...

Spara alla moglie malata di Alzheimer e si uccide : Un pensionato settantenne ha Sparato alla moglie con la pistola e si è poi ucciso con la stessa arma, questa sera a Torino. L'omicidio-suicidio in un condominio in via Signorini, alla periferia nord-est della città. La donna - secondo quanto si è appreso - da due anni soffriva del morbo di Alzheimer. La coppia, che non aveva figli, viveva nel quartiere da 51 anni. Sul posto la Polizia e il 118.A dare l'allarme è stata ...

Torino - pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida - : A compiere l'omicidio-suicidio, la sera del 5 aprile, è stato un 70enne. L'uomo non sopportava più le sofferenze della coniuge, come ha scritto lui stesso in una lettera d'addio

