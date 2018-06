Alice Gruppioni | Los Angeles risarcirà con 12 milioni la famiglia della 32enne travolta e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Era stata investita e uccisa da un’auto sul lungomare di Venice Beach, a Los, l’imprenditrice bologneseche si trovava negli Stati Uniti per il viaggio di nozze con il marito Christian Casidei. Nel 2015 la condanna per omicidio a Nathan Campbell, un pregiudicato di 39 anni del Colorado che si trovava alla guida del mezzo. Ora, a quasi 5 anni dalla tragedia, la città degli angeli ha stabilito cheladicon 12di dollari. La transazione chiude l’azione civile avviata dai familiari contro la città e la contea di Losun anno dopo la sua morte. Secondo il padredonna, infatti, il Comune è colpevole di non aver messo “in sicurezza il luogo del delitto. Sicurezza minima che un’amministrazione deve garantire per i suoi cittadini e per le tante persone che vanno negli Stati Uniti”. ...