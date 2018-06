huffingtonpost

: Alì Khamenei ha acceso il semaforo verde: riparte l'arricchimento dell'uranio - HuffPostItalia : Alì Khamenei ha acceso il semaforo verde: riparte l'arricchimento dell'uranio - PioSavelli : SINE VERBIS. Ancora una volta dimostrazioni di un’ignoranza sopra il limite dell’assurdo. La guida suprema dell’Ir… - claudioprugnoli : RT @NewsTG_: #ULTIMORA IRAN: La Guida suprema Ali Khamenei ordina di preparare l'arricchimento dell'uranio -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Alì, la Guida suprema'Iran, haill', sia pure nei limiti previsti dagli accordi di tre anni fa, il 3,67 per cento, una percentuale molto lontana dal 90 per cento necessario per le bombe atomiche.Nell'impianto di Natanz sono cominciate le procedure per la costruzione di nuove centrifughe. "Normalmente – ha commentato il capo'agenzia atomica di Tehran Alì Akbar Salehi - sarebbero necessari sei o sette anni. Allo stato attuale saremo pronti in settimane o mesi".Subito dopo la denuncia'intesa sui programmi atomicia teocrazia decisa da Trump,era sceso in campo per teorizzare una risposta dura. L'ayatollah, al quale spetta l'ultima parola su tutte le questioni cruciali, durante un summit internazionale nella capitale iraniana aveva esaltato il ruolo degli sciiti nello sviluppo ...