Alessandro Canino | età | altezza | e peso Chi è il cantante di ‘’Brutta’’

caffeinamagazine

: Alessandro Canino - Io - GammaStereoRoma : Alessandro Canino - Io - MarcoIlduigi : Con i concorrenti di Ora o mai più i #WMA18 sarebbero stati più interessanti. Voglio un mondo con i Jalisse triplo… - webradiost : Ora online Alessandro Canino - Resta lì -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Sanremo 1992, sezione ‘Nuove proposte’. Abito color menta con spalline anni ’80; capelli ricci laccati e portati con la riga da una parte. Stiamo parlando di, ildi ‘Brutta‘, il brano scritto in difesa delle adolescenti non proprio carine, ma meritevoli anche loro di un po’ d’amore. Nel 1993, ilfiorentino si ripresenta sul palco dell’Ariston con “Tu tu tu tu”, che purtroppo viene eliminata, e l’anno dopo con “Crescerai”, ancora sul tema delle difficoltà dell’adolescenza – affrontato in modo più drammatico rispetto a “Brutta” -. Nel 1999, 2000 e 2001risale sul palco di Sanremo come inviato delle maggiori televisioni di stato e delle capitali dell’est europeo. Nel frattempo aveva aperto un locale vicino alla sua Firenze – città dove è nato il 14 settembre 1973 –, con lo scopo di far esibire gruppi e cantanti emergenti, e anche la società ...