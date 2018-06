ALBERTO MEZZETTI | VINCITORE GRANDE FRATELLO 2018 Video | festeggiamenti per la vittoria

ALBERTO MEZZETTI : ecco cosa farà con i 100 mila euro vinti al Grande Fratello : cosa farà Alberto Mezzetti con i soldi vinti al Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti ha vinto il Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo non ha ottenuto solo un riconoscimento importante ma pure un un bel montepremi, ben cento mila euro . In realtà la vincita è stata dimezzata rispetto al passato, basti pensare che Federica […] L'articolo Alberto Mezzetti : ecco cosa farà con i 100 mila euro vinti al Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

ALBERTO MEZZETTI - flirt con Veronica Satti - ma a casa lo attende una fidanzata : Nella casa del GF15, Alberto Mezzetti si è scambiato un tenero bacio con Veronica Satti, ma a casa lo attende una fidanzata. Il Tarzan di Viterbo prima di entrare nel cast del reality ha sempre dichiarato di essere single e di non amare le relazioni stabili. In realtà, come ha raccontato ai suoi coinquilini, da quattro anni vive una relazione tormentata. A causa dei suoi problemi economici, di cui ha parlato diverse volte, Alberto Mezzetti non ...