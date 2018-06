Alberto Mezzetti dice la sua sul ritiro degli sponsor dal GF 15

lanostratv

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Grande Fratello,: “Il? Condivido”, vincitore di quest’ultima edizione del Grande Fratello 15 si è messo a nudo in un’intervista rilasciata a Il Giornale, in cui ha parlato della fugadal programma in seguito alle polemiche nate in Casa, ma anche dell’uso che farà del montepremi e ha lanciato anche numerose frecciate velenose contro i suoi ex coinquilini. Per quanto riguarda ildei brand pubblicitari,ha affermato che è stata una scelta lecita da parte di tutte le aziende, e ha aggiunto che condivide tutto ciò che è successo.ha addirittura ammesso che avrebbero potuto anche lasciarlo senza cibo, in quanto avrebbe potuto benissimo mangiare insetti. Il trionfatore del GF 15 ha poi parlato dei suoi ex coinquilini, premettendo che rispetto a loro ha rappresentato un ...