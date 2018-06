Albert Watson sul set del calendario Pirelli

Tutte le donne di Albert Watson in mostra : Oltre cento immagini, tra stampe in bianco e nero, fotocolor e provini, tratte esclusivamente dagli archivi Blumarine, che ripercorrono una decina di anni di lavoro di Albert Watson, tra gli anni Ottanta e i Novanta, quando il fotografo scozzese ha realizzato ben dodici campagne per il brand. “Albert Watson, con il quale ebbi sempre piena sintonia di vedute e aperto confronto”, racconta Anna Molinari , fondatrice e direttore ...