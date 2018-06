ALAN SORRENTI The Prog Years | gli anni indimenticabili della psichedelia

ALAN SORRENTI da scoprire : "La mia anima prog prima di Figli delle stelle" : Dopotutto basta il nome, Alan Sorrenti, e parte subito uno dei ritornelli che tutti hanno cantato almeno una volta: "Noi siamo Figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo oh". 1977. "Quanto tempo è passato e quanto liberi eravamo in quegli anni", dice lui oggi sorridendo. Riff di chitarra azzeccatissimo, voce in falsetto che allora era un must e infatti subito dopo al primo posto in classifica arrivò Stayin' alive dei Bee Gees. ...