Al nuovo GF VIP ci sarà anche lui | colpo di scena nella casa!

gossippiu

: Un nuovo post (Temptation Island Vip, chi saranno le coppie in gioco? [FOTO]) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - Noovyis : Un nuovo post (Temptation Island Vip, chi saranno le coppie in gioco? [FOTO]) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - fpuntieri : RT @roby90Pd: Il mio vestitino nuovo no passa certo inosservato.... Roby porcellona >>> -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Una valanga di nuovi nomi, possibili concorrenti, per il Grande Fratello VIP 2018! I partecipanti verranno scelti in queste settimane, magari così la squadra di autori e produttori potrà godersi qualche giorno di vacanza prima di ricominciare con la terza edizione VIP, a settembre. Si è appena conclusa, invece, la versione classica del reality show,se la mano di Barbara d'Urso si è sentita parecchio e quindi ci viene poco da parlare di versione classica, visto che c'erano pochi personaggi sconosciuti al pubblico. Ma veniamo al cast del GF VIP 3, che tornerà con Ilary Blasi al timone: in questi giorni si sta parlando molto di Silvia Provvedi, gemella delle Donatella (vincitrici dell'Isola dei famosi pochi anni fa): la cantante pare abbia sostenuto un provino per il Grande Fratello e sia in attesa di risposta. Gli ultimi due nomi saltati fuori a proposito dei nuovi concorrenti del ...