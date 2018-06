Al cinema L' Atelier | la gioventù post-Bataclan

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) "L'" racconta di un'affermata autrice di gialli, Olivia Dejazet (una splendida Marina Fois), e del laboratorio di scrittura che la donna accetta di tenere a La Ciotat, città del sud della Francia nota un tempo per i cantieri navali ma ormai in piena crisi economica. L'idea è scrivere un thriller che poi sarà pubblicato con la firma di tutti coloro che hanno partecipato alla sua ideazione e stesura. Il processo creativo ha un solo diktat: il libro dovrà essere ambientato proprio a La Ciotat. Nel multietnico gruppo di ragazzi che prendono parte a questo workshop estivo ce ne è uno, Antoine (Matthieu Lucci), che con le sue idee razziste e con la sua curiosità per l'istinto di uccidere, porta il caos. L'insegnante prova a esplorare gli oscuri turbamenti del giovane ma, così facendo, arriva a rischiare la propria incolumità.Il regista, Laurent Cantet, noto al grande pubblico per il ...