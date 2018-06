“Aiutatemi | vi prego Sono ferito” Orrore in spiaggia

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Era entrato in acqua per fare il bagno con gli amici, in una giornata che doveva scorrere via all’insegna delle risate e del divertimento accompagnata dai raggi del sole. All’improvviso però i bagnanti presenti inhanno iniziato a sentire le sue urla disperate, mentre sotto di lui il mare si faceva rosso sangue. Una storia davvero agghiacciante quella andata in scena lungo le coste di Piedade, vicino Recife, nella zona nord orientale del Brasile. Qui, infatti, Jose Ernestor da Silva è stato vittima di un insolito e purtroppo fatale attacco da parte di uno squalo. Il ragazzo, 18 anni appena, è stato morso con ferocia dall’animale che nella foga lo ha evirato, colpendolo ai genitali. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei bagnanti impotenti che hanno immediatamente allertato i bagnini. Il personale dellaè subito intervenuto per ...