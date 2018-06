Airbnb | una nuova legge fa crollare l’offerta in Giappone

wired

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il giro di vite è di quelli notevoli. In, almeno per il momento, la disponibilità di case e posti letto sul portaleè crollata dell’80%, con le offerte passate da 62 mila a circa 13.800 nell’arco di qualche giorno. Il motivo è da ricercare nellanormativa sul minpaku, l’ospitalità nelle dimore private, che ha imposto nuovi limiti all’utilizzo della piattaforma di affitti a brevi termine, che entrerà in vigore questo mese: non si potrà infatti affittare la propria abitazione per più di 180 giorni all’anno, ogni struttura dovrà essere omologata alla direttive antincendio e antisismiche, e i proprietari dovranno essere registrati presso le autorità di competenza. Una serie di vincoli che non appaiono particolarmente severi, dunque, ma che hanno comunque spintoa congelare per il momento tutte le offerte relative a case non ancora ...