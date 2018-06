Acqua&Sapone Luparense Streaming video e diretta tv | orario e risultato live gara-4

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : l’Acqua&Sapone fa valere il fattore campo e annichilisce la Luparense in gara-3 - fra 48 ore il primo match point : L’Acqua&Sapone Unigross difende il fattore campo e si concede due match point per conquistare lo scudetto. Gli abruzzesi dominano gara-3 dei Playoff 2018 di Calcio a 5 e mettono la Luparense spalle al muro in vista della prossima partita, che potrebbe anche essere l’ultima della stagione per il campionato italiano. A fare la differenza è l’approccio dei ragazzi guidati da Tino Perez, letteralmente scatenati in avvio di gara ...

DIRETTA / Acqua&Sapone Luparense (risultato finale 5-3) streaming video e tv : è finita! (calcio a 5) : DIRETTA Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto. A Pescara i padroni di casa cercano l'importante il punto del 2-1(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 22:27:00 GMT)

DIRETTA / Acqua&Sapone Luparense (risultato live 4-1) streaming video e tv : scatto abruzzese! (calcio a 5) : DIRETTA Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto. A Pescara i padroni di casa cercano l'importante il punto del 2-1(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 22:07:00 GMT)

DIRETTA / Acqua&Sapone Luparense (risultato live 2-0) streaming video e tv : patatrac Luparense! (calcio a 5) : DIRETTA Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto. A Pescara i padroni di casa cercano l'importante il punto del 2-1(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:31:00 GMT)

DIRETTA / Acqua&Sapone Luparense (risultato live 0-0) streaming video e tv : quanta pressione! (calcio a 5) : DIRETTA Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto. A Pescara i padroni di casa cercano l'importante il punto del 2-1(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:59:00 GMT)

DIRETTA / Acqua&Sapone Luparense (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! (calcio a 5) : DIRETTA Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto. A Pescara i padroni di casa cercano l'importante il punto del 2-1(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Acqua&Sapone Luparense/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (finale calcio a 5 - gara-3) : diretta Acqua&Sapone Luparense, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto. A Pescara i padroni di casa cercano l'importante il punto del 2-1(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:19:00 GMT)

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : l’Acqua&Sapone rimonta e batte la Luparense ai rigori! La serie ora è in parità : L’Acqua&Sapone Unigross pareggia i conti nella Finale scudetto 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi ribaltano il fattore campo e portano a casa la vittoria contro la Luparense, sconfitta ai rigori al termine di un match carico di rimpiati. I campioni d’Italia, infatti, sprecano un vantaggio consistente e si lasciano rimontare dagli avversari, pronti a sbranare la preda quando ormai tutto sembrava perduto. Ad aprire le danze è ...

Diretta / Luparense-Acqua&Sapone (risultato finale d.c.r. 7-8) streaming video e tv : serie in parità : Diretta Luparense Acqua&Sapone: info streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:57:00 GMT)

DIRETTA / Luparense-Acqua&Sapone (risultato live 6-6) streaming video e tv : si va ai supplementari : DIRETTA Luparense Acqua&Sapone: info streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:26:00 GMT)

Diretta / Luparense-Acqua&Sapone (risultato live 3-2) streaming video e tv : squadre al riposo (Calcio a 5) : Diretta Luparense Acqua&Sapone: info streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:31:00 GMT)

DIRETTA / Luparense-Acqua&Sapone (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - via! (Calcio a 5) : DIRETTA Luparense Acqua&Sapone: info streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 20:05:00 GMT)

LUPARENSE-Acqua&SAPONE/ Streaming video e diretta tv : parla Lima. Orario (Calcio a 5 finale gara 2) : diretta Luparense Acqua&Sapone: info Streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:57:00 GMT)

Luparense-Acqua&Sapone/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Calcio a 5 finale gara 2) : diretta Luparense Acqua&Sapone: info Streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:01:00 GMT)