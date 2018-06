Accordi&Disaccordi | stasera alle 22 45 in diretta tv su Nove discutono Taverna

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Con l’incarico da parte di Sergio Mattarella a Giuseppe Conte di formare il nuovo governo è nata ufficialmente la Terza Repubblica. Favorevoli e contrari all’esecutivo “del cambiamento” discuteranno durante la nuova puntata di Accordi e Disaccordi, in onda insu22.45. Ospiti del programma, la vicepresidente del Senato in quota M5S Paola, la deputata Pd Alessia Morani, l’avvocato e animatrice dei Comitati per il no alla riforma costituzionale Anna Falcone e il giornalista e scrittore Giampiero Mughini. “Accordi&Disaccordi” è una serie originale prodotta da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Accordi&Disaccordi, ...