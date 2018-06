Accadde oggi | il 6 giugno 1971 il lancio della Sojuz 11

meteoweb.eu

: ?? Alzate il volume ?? Accadde oggi: #28 maggio 2003 ?? Old Trafford, Manchester ???? #JuveMilan 2-3 d.c.r. ?? Il #Milan… - SkySport : ?? Alzate il volume ?? Accadde oggi: #28 maggio 2003 ?? Old Trafford, Manchester ???? #JuveMilan 2-3 d.c.r. ?? Il #Milan… - SkySport : ?? Accadde oggi: 28 maggio 2017 ?? Olimpico, Roma ???? #RomaGenoa ?? Il capitano giallorosso gioca la sua ultima partita… - milan_day : Accadde oggi, 6 giugno -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il 6venne effettuato ilnavicella spaziale russa11, che portò tre cosmonauti verso la stazione spaziale sovietica Saljut 1. Per la prima volta nella storia una navicella venne eseguita con successo una manovra di aggancio permanente ad una stazione spaziale. Per tre settimane, l’equipaggio11 visse a bordostazione per operazioni di collaudo ed esperimenti di carattere scientifico. Purtroppo il viaggio finì in tragedia: i cosmonauti persero la vita durante il volo di rientro a causa di un incidente. L'articolo: il 6il11 Meteo Web.