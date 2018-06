A10 | tir si schianta e perde gasolio

Pensioni 2018 : QuotA100 - la misura consentirebbe l'uscita a 150 mila persone Video : Continuano i lavori per arrivare ad una riforma delle Pensioni che finalmente dia una risposta esaustiva a migliaia di lavoratori che nel 2012 hanno dovuto fare i conti con le rigide norme dettate dalla Riforma Fornero. Come contenuto nel nuovo contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, il meccanismo di quota 100 sarebbe la misura adatta [Video]per anticipare l'uscita dall'attivita' lavorativa e superare definitivamente ...

Pensioni 2018 : QuotA100 - la misura consentirebbe l'uscita a 150 mila persone : Continuano i lavori per arrivare ad una riforma delle Pensioni che finalmente dia una risposta esaustiva a migliaia di lavoratori che nel 2012 hanno dovuto fare i conti con le rigide norme dettate dalla Riforma Fornero. Come contenuto nel nuovo contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, il meccanismo di quota 100 sarebbe la misura adatta per anticipare l'uscita dall'attività lavorativa e superare definitivamente la ...

INCIDENTE IN A10 - TIR ROVESCIATO/ Traffico tornato alla normalità ma Genova resta un problema : INCIDENTE in A10, camion di traverso: l'autostrada è stata chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:02:00 GMT)