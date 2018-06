“A tu per tu con i grandi dello sport” | l’incontro con la famosa climber britannica

Karius - fuga d'amore con la ex di Ronaldo : in Polinesia nel super resort : Una fuga, ma d'amore più che dalle critiche. Loris Karius, dopo le papere di Kiev , in parte giustificate dalla commozione cerebrale emersa dalle visite alle quali si è sottoposto all'ospedale Mass ...

L'Europa premia gli operatori infrastrutturali puri e le connessioni in fibra FTTH : ... creando le condizioni per una digitalizzazione più pervasiva e una maggiore competitività dell'economia ", ha osservato Bassanini. A questo punto il codice dovrebbe essere approvato in sede europea ...

Conte oggi alla Camera : "Rivedremo le riforme per le banche popolari" : Dopo aver incassato la fiducia del Senato con 171 sì, Giuseppe Conte e i suoi ministri sono andati oggi alla Camera per ottenere il via libera definitivo e dare pieni poteri al nuovo governo. Diversi i punti toccati dal premier nel suo discorso, dalla giustizia alla mafia, dall'immigrazione al sud. Ma anche il reddito di cittadinanza? e il tema delle banche: "È opportuno distinguere fra banche che erogano credito e sono caratterizzate a livello ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Olanda in DIRETTA. Azzurre per rompere il tabù - serve l’impresa contro la bestia nera : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam le Azzurre sono chiamate a un’impresa contro la nostra bestia nera contro cui abbiamo perso più volte nelle ultime stagioni: le ragazze di Davide Mazzanti, in casa delle rivali, sono obbligate a vincere per cercare di rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six del neonato torneo ...

Confcommercio : grazie Polizia locale per operazioni contro abusivismo : Confcommercio: solo con costante presenza vigili si garantisce tutela città Roma – Di seguito la nota congiunta tra Confcommercio Centro di Roma, l’Associazione Via dei Condotti e l’Associazione Piazza di Spagna Trinita’ dei Monti. “Esprimiamo il nostro ringraziamento al comandante Antonio Di Maggio. Ma anche a tutto il corpo della Polizia locale di Roma Capitale per il nuovo impulso dato alle operazioni di ...

Slittino - otto gli azzurri di CdM convocati da Zoeggeler per il raduno di Bressanone del prossimo 8 giugno : Il gruppo di Cdm a Bressanone per cominciare la preparazione atletica, i giovani lavorano in Sardegna Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato otto atleti della squadra di Coppa del mondo per il raduno che si tiene a Bressanone (Bz) venerdì 8 giugno. Saranno presenti Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Felix Schwarz, Simon Kainzwaldner, Sandra Robatscher e Andrea Voetter, agli ordini del preparatore ...

**Infrastrutture : Conte - dramma in Puglia per un solo binario - non indifferente** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Io sono pugliese, pensare ci sia un solo binario”, causa di “uno scontro tra due treni” che ha provocato morti e feriti “non mi lascia assolutamente indifferente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ricordando così l’incidente tra Andria e Corato che provocò 23 morti e oltre 50 feriti. L'articolo **Infrastrutture: Conte, dramma in Puglia per un solo ...

Fabrizio Moro : “Ecco perché ero sparito dalla tv”. Il cantante getta la maschera e - a distanza di tempo - confessa tutto : È uno dei personaggi più amati dal pubblico del mondo della musica. Forse per quel fascino che si porta dietro, quello da ribelle e da persona che non vuole scendere a compromessi. E così, a modo suo, è riuscito ad arrivare in alto, molto in alto. Sono solo pochi anni che Fabrizio Moro porta le vesti del personaggio televisivo (oltre quelle di cantautore affermato). Per diverso tempo, infatti, i fan del vincitore di Sanremo hanno ...

Governo : Conte - al lavoro subito per attuare contratto : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Possiamo assicurare che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo a quelle anticipazioni che sono Contenute nel contratto di Governo e anche nelle dichiarazioni che ho qui depositato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera al termine del dibattito sulla fiducia. L'articolo Governo: Conte, al lavoro subito per attuare contratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Wall Street : apertura in rialzo con i tech - nuovo record per il Nasdaq : Il mercato sembra ignorare l'avvertimento giunto dal piu' grande hedge fund al mondo; stando a quanto riportato dal sito ZeroHedge, Bridgewater e' bearish su quasi tutte le asset class finanziarie ...

Governo - Conte : “Su lotta alla mafia no maggioranza e opposizione - tutti uniti. Addolorato per attacchi a Mattarella” : “Non esiste maggioranza e non esiste opposizione sul contrasto alle mafie e ai poteri criminali. Qui veramente possiamo essere d’accordo”. È un passaggio della replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera. “Voglio fare un ringraziamento a Sergio Mattarella. Una delle cose che più mi ha Addolorato – ha proseguito Conte – nei giorni scorsi è stato l’attacco sui social alla memoria di ...

