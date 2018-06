sportfair

: New post: 'A Modena un confronto su Considerazioni Visco ' - Le_Valentinois7 : New post: 'A Modena un confronto su Considerazioni Visco ' - gloppy93 : RT @MatteoRichetti: #Harambee Modena è iniziato qui a Palagano, in una giornata dal valore simbolico forte. Il confronto è aperto. https://… - RRivellini : RT @MatteoRichetti: #Harambee Modena è iniziato qui a Palagano, in una giornata dal valore simbolico forte. Il confronto è aperto. https://… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018), 6 giu. (AdnKronos) – Sono state lefinali del Governatore della Banca d’Italia, lette da Ignazioa Roma il 29 maggio scorso, al centro delche si è svolto questa sera apresso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia Marco Biagi nell’ormai tradizionale appuntamento promosso dal Cefin – Centro Studi di Banca e Finanza di Unimore e da BPER Banca. Un incontro – introdotto da Giovanni Solinas, Direttore del Dipartimento di Economia e da Fabrizio Togni, d.g. BPER Banca – che quest’anno ha visto la presenza di due relatori Banca d’Italia: per il contesto internazionale, Giuseppe Parigi, Responsabile del Servizio Economia e relazioni internazionali; per il sistema bancario, Ciro Vacca, Responsabile del Servizio Supervisione bancaria. Togni ha sottolineato come la Relazione sia “stata ...