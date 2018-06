A 30 anni sono stato premiato due volte per i miei studi di oncologia In Italia

Lorenzo Fragola sperimenta sonorità anni ’90 con “Supermartina” : È SUPERMARTINA il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 giugno. Il brano, che vede al suo interno la speciale collaborazione con Gazzelle, segue l’uscita di Bengala (Sony Music), il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 27 aprile che ha messo in luce la maturazione, musicale e personale, di Lorenzo. L’estate è la stagione adatta alle sonorità e allo ...

Eruzione vulcano Guatemala : l’ultima vittima è un bambino di 8 anni - i morti sono 70 : sono 70 i morti provocati in Guatemala dall’Eruzione del Volcan de Fuego. L’ultima vittima è un bambino di 8 anni, deceduto oggi nella capitale per le gravissime ustioni riportate. Il bambino avrebbe dovuto essere trasferito negli Stati Uniti per ricevere cure adeguate. Era ricoverato all’ospedale San Juan de Dios, a Città del Guatemala, dove sono stati trasferiti altri 14 feriti, alcuni in condizioni critiche. L'articolo ...

Mattarella riceve l'Arma dei Carabinieri : 204 anni sono tanti : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 204esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ha ricevuto al Quirinale il generale C.A. Giovanni Nistri, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, e una delegazione di Carabinieri.--"Un benvenuto a tutti quanti - ha esordito Mattarella - con molti auguri per questa ricorrenza importante: 204 anni sono davvero tanti. E in questi due secoli e più l'Arma ha ...

Mafia - Messina Denaro : blitz a Trapani/ Video - sono 25 anni che il super boss è latitante : Mafia, blitz a Trapani contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:31:00 GMT)

Francesco Gabbani/ "Sono stati due anni fantastici e ricchi di soddisfazioni" (Wind Music Awards 2018) : Francesco Gabbani questa sera sarà all'arena di Verona per partecipare alla kermesse dedicata ai Wind Music Award 2018. Appuntamento in prima serata su Rai 1 con Carlo Conti e...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Sex & the city compie 20 anni. E da allora le donne non sono più le stesse : La famosa serie tv su quattro single di New York andò in onda per la prima volta il 6 giugno 1998: tra sesso, amori e tante verità che valgono ancora oggi

Sex & the city compie 20 anni. Ecco perché le donne non sono più le stesse : La famosa serie tv su quattro single di New York andò in onda per la prima volta il 6 giugno 1998: tra sesso, amori e tante verità che valgono ancora oggi

«Se io sono venuta al mondo è stato grazie a Papa Giovanni» : Un miracolo. O forse «semplicemente» un prodigio della scienza, rarissimo per quei tempi. Quella di Silvia Moino, 51 anni, residente a Concorezzo , Mi, , è una storia che ha dell'incredibile e che si intreccia con la devozione a Papa Giovanni XXIII. Quel ...

Pensioni - ce ne sono 406 mila pagate da più di 38 anni|Quota 100 - che cos’è? : Il Documento di economia e finanza è il primo banco di prova del nuovo governo. LInps: 406 mila Pensioni pagate da più di 38 anni

Pensioni - sono 400 mila gli assegni Inps pagati da oltre 38 anni Video : sono oltre 400 mila le Pensioni che l’Inps versa da più di 38 anni. sono questi gli ultimi dati che emergono dall’Osservatorio statistico dedicato dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale in merito alla composizione degli assegni liquidati all’inizio del 2018. Dopo la notizia che fece scalpore alcune settimane fa della collaboratrice scolastica friulana che percepisce l’assegno previdenziale da 35 anni, essendo andata in pensione a 29 ...

Oltre 400 mila pensioni sono pagate da più di 38 anni : sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e che sono quindi pagate da Oltre 38 anni con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati. Il dato riferito all'inizio del 2018 arriva ...

Giovanni Tria all’Economia - quali sono le idee del nuovo ministro? : È sicuramente il ministro più ascoltato ed influente della Repubblica Italiana soprattutto da quando, nel 2001, il relativo dicastero è stato istituito a seguito dell’accorpamento del Ministero delle finanze e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Influente perché “svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria complessiva dello Stato. In particolare, si occupa della ...

Oltre 400 mila pensioni sono pagate da più di 38 anni : sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e che sono quindi pagate da Oltre 38 anni con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati. Il dato riferito all'inizio del 2018 arriva ...

Oltre 400 mila pensioni sono pagate da più di 38 anni : sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e che sono quindi pagate da Oltre 38 anni con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati. Il dato riferito all'inizio del 2018 arriva ...