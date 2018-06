wired

: Apple, tutte le novità. Dal nuovo iOs 12 alla app contro la dipendenza da smartphone - sole24ore : Apple, tutte le novità. Dal nuovo iOs 12 alla app contro la dipendenza da smartphone - scoopscoop6 : 12 novità di iOS 12 passate sotto silenzio - pcexpander : 12 novità di iOS 12 passate sotto silenzio #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Nonostante il keynote introduttivo della Worldwide Developers Conference abbia sforato in scioltezza la barriera delle due ore di durata, molte caratteristiche degli aggiornamenti annunciati sono state come di consueto omesse per tentare di velocizzare la presentazione. A fare le spese di questo taglio è stato più di tutti iOS 12, ingiustamente considerato un aggiornamento dedicato alle prestazioni, ma in realtà piuttosto ricco di: eccone 12 che sononel corso del keynote. 1. La dipendenza Il sistema di monitoraggio Screen Time funziona anche come widget, per chi vuole tenere costantementecontrollo il suo grado di dipendenza dal telefono con un semplice swipe a destra. 2. Gesti Su iPad si possono utilizzare le gesture di iPhone X, in previsione dei futuri tablet che come l’ultimo telefono Apple faranno a meno del tasto home. 3. Chiusura app Su ...