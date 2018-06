wired

: 10 gadget di Tetris per festeggiare il re dei videogame anni ’80 - scoopscoop6 : 10 gadget di Tetris per festeggiare il re dei videogame anni ’80 -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il 6 giugno compie 34uno dei giochi più celebri della storia dei. Inventato il 6 giugno del 1984 dal programmatore russo Aleksej Leonidovič Pažitnov mentre lavorava per l’Accademia delle Scienze dell’Urss di Mosca, questo celebre titolo è stato il primo mattoncino su cui si è poi costruito un vero e proprio impero dei. Tuttavia Pažitnov non ha stratificato una fortuna – soldo su soldo in linea con lo schema del suo gioco – grazie ai suoi tetramini incastrabili: non avendolo brevettato,è diventato disponibile per qualunque dispositivo senza pagare pegno al suo padre putativo. L’enorme successo è arrivato alla fine degli Eighties, quando è stato venduto in abbinata con il primissimo modello del Game Boy. Da alloraè diventato una rockstar, affermando la sua fama nella cultura pop a tutto tondo. Non solo il mondo dei ...