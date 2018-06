10 effetti benefici della corsa

vanityfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Sport low-cost (bastano le scarpe giuste e tanta buona volontà), perfetto per riattivare il sistema cardiocircolatorio e per tonificare gambe e glutei, laè anche l’attività migliore per perdere qualche chilo di troppo. Ma non solo. Perché il running, se praticato con costanza, rende euforici, ci aiuta a ritrovare il buon umore, migliora l’autostima e combatte l’invecchiamento. Ecco qui di seguito 10 buoni motivi per cui varrebbe propoprio la pena iniziare a corrre. 1) Riduce rischi di malattie cardiovascolari Secondo una recente ricerca pubblicata sul Journal of American College of Cardiology correre potrebbe ridurre fino al 45% il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Il motivo? Fare jogging migliora la pressione sanguigna e il colesterolo buono (HDL). 2) Ottimo metodo per bruciare calorie Laè forse il metodo migliore per bruciare calorie. In ...