Zucchero | I giovani che cantano la Trap? Finti ribelli che vogliono fare i vip più

(Di martedì 5 giugno 2018) È uno dei più grandi bluesman della scena italiana e non solo. Ma ora, a 62 anni e con alle spalle quasi mezzo secolo di carriera,non vede più in giro qualcuno che sappia proporre una musica nuova, come confessato al Corriere della Sera:"Ho passato il mese di aprile in giro con la famiglia: un viaggio lungo la Route 66, da Chicago a Los Angeles. È stata una vacanza di grande ispirazione per gli occhi, i paesaggi mi hanno trasmesso vibrazioni intense. Un po' meno per l'orecchio: giravo le stazioni radio sperando di sentire un vento nuovo, ma passano la stessa musica che si sente da noi"Una musica che ad Adelmo Fornaciari non piace. A partire dalla nuova tendenza della, che ai Wind Music Awards comprende ben 17 rapper, su 48 artisti premiati in totale:"Fino a un paio di anni fa sentivo che avevano quello spirito dione che il rock aveva ...