Xylella | il decreto Martina sull’obbligo di pesticidi al vaglio dei giudici Esposto di

(Di martedì 5 giugno 2018) Dalla disobbedienza sui campi e nei municipi alla guerra in tribunale. Con tanto di denunce in sede europea. È dura la vita per il “”. Sono tre i ricorsi notificati nelle scorse ore contro il provvedimento che porta il nome dell’ex ministro Pd alle Politiche agricole e impone l’utilizzo di insetticidi nella Puglia meridionale. È questa la più contestata delle “misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione difastidiosa”, il batterio che è tra le cause del disseccamento rapido dell’olivo e rilevato da qualche settimana anche nel Barese. Diem25, il movimento fondato da Yanis Varoufakis, ha inoltre presentato unalla Commissione Ue chiedendo il blocco del, ritenuto illegittimo anche perché mai notificato a Bruxelles. “I termini per farlo sono scaduti ieri”, hanno spiegato a Lecce i ...