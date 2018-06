XV Giornata Nazionale dello Sport A Marina di Ginosa applausi per le associazioni

Giornata di scambio internazionale sui Beni culturali immateriali della Cina : Sabato 2 giugno, nella città della scienza dei Beni culturali immateriali del Lago Daoxiang,a Beijing, è stata organizzata una Giornata per promuovere e far fare esperienza diretta dei Beni culturali immateriali della Cina agli ...

Tutti a fare sport alla 15edizione della Giornata Nazionale dello Sport : ... Un mondo di risate con i burattini più amati; Sfida i tuoi amici nel bungee run e prova la tua forza e resistenza; Conosci lo spazio e le stelle con gli spettacoli del planetario; Ascolta la musica ...

Giornata Nazionale dello Sport a Ragusa : eventi in tutta la Provincia : Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni. Diverse le manifestazioni in tutta la Provincia di Ragusa, anche a Modica.

Evento sportivo. Tutti a fare sport alla 15edizione della Giornata Nazionale dello Sport : ... Un mondo di risate con i burattini più amati; Sfida i tuoi amici nel bungee run e prova la tua forza e resistenza; Conosci lo spazio e le stelle con gli spettacoli del planetario; Ascolta la musica ...

Giornata Internazionale del Picnic : finger food - prodotti a km 0 - specialità locali e spuntini raffinati : Voglia di aria aperta, sole sulla pelle e profumi di natura. È tempo di uscire di casa e da qualsiasi luogo chiuso e di godersi le belle giornate. Lo spunto per ritagliarsi momenti fuori dalle mura è partecipare ad un Picnic in compagnia. Che sia in un parco, nel bosco, sulla spiaggia o su una prateria all’ombra delle vette, gustare piatti e spuntini sotto il cielo della bella stagione è un’esperienza rigenerante. Se poi a prepararlo sono i ...

Giornata Nazionale - Le dimore storiche aprono al pubblico : Come ogni anno, il programma della Giornata Nazionale si arricchirà con iniziative locali dedicate ai visitatori di tutte le età - eventi eno-gastronomici , spettacoli, mostre, concorsi fotografici - ...

Giornata internazionale bambini scomparsi : in Italia solo 1 su 5 viene ritrovato : Mentre l’Irlanda è alle prese con il referendum nazionale sull’aborto, nel mondo si celebra la Giornata internazionale per i bambini scomparsi. Per l’occasione, SOS Il Telefono Azzurro Onlus ha presentato dati sconcertanti per l’Italia: 177 le segnalazioni, solo 30 i casi di ritrovamento e un 2017 tutto da dimenticare. Si parla di minori, per lo più migranti arrivati da soli in Italia, che finiscono per diventare merce nei mercati del lavoro ...

Giornata Internazionale della Biodiversità 2018 celebrata al Lago di Pergusa : ... Dominique, Mariarita e Letizia del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Kore , che hanno raccontato la fiaba "Biodiversità: un mondo tutto da scoprire", da loro stesse scritta ...

Giornata internazionale dei bambini - l’esercito degli invisibili : in Italia sparisce un minore ogni 48 ore : In Italia sparisce un bambino ogni 48 ore, e quattro su cinque non vengono più ritrovati. Un vero e proprio esercito di invisibili, che conta oltre 3 segnalazioni di scomparsa a settimana solo in Italia. Minori dei quali si sono perse le tracce e di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. I dati, impressionati, sono diffusi in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi da Sos Il Telefono Azzurro Onlus, che dal 2009 ...

Presentata la XV Giornata Nazionale dello Sport. Malagò - un progetto che cresce anno dopo anno : Abbiamo arricchito il format grazie all'impagabile lavoro dei comitati regionali e sposato la grande idea di un connubio tra sport e ambiente perché è una follia non abbinare lo sport alla tutela ...

Spoleto - Giornata Nazionale delle miniere : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del "Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre." Alle ore 17.30 a ...

Giornata Nazionale delle miniere - domenica 27 maggio al pozzo Orlando : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del 'Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre.' Alle ore 17.30 a ...

Giornata Nazionale del Sollievo 2018 : domenica 27 maggio - presso l’ASST PINI-CTO consulenze gratuite per la terapia del dolore : Anche l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI-CTO partecipa alla XVII Giornata Nazionale del Sollievo, dedicata a promuovere la cura delle patologie dolorose. domenica 27 maggio, la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione aprirà le proprie porte alla cittadinanza. presso l’ambulatorio della sede di Piazza Cardinal Ferrari, dalle 9:00 alle 12:30, verrà allestito un punto di accoglienza dove un professionista ...

Il Coordinamento nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata mondiale dell'Africa : ... celebra quindi la nascita dell'organizzazione con una serie di eventi che coinvolgono il nostro paese da nord a sud e che vanno dalle conferenze, alle mostre, fino a spettacoli che interessano ...