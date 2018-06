Wycon Lovers – La nuova capsule collection manifesto dello slogan #NOONEEXCLUDED GALLERY

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Lache fail proprio, scegliendo per la prima volta come volti della campagna i! Con laRELOVEUTION,cosmetics dà voce al progetto #NOONEESCLUDED lanciato questa primavera con il contest internazionale rivolto a tutta la community di, appassionati di texture e pigmenti, lipgloss e mascara, smalti e pennelli da trucco, a chi sceglie il make up per raccontare la propria identità, andare oltre i pregiudizi, i canoni, quando si parla di bellezza la libertà e la creatività sono ciò che conta veramente. Migliaia le candidature ricevute da tutti i Paesi raggiunti dal marchio per selezionare i nuovi volti della campagna della collezione RELOVEUTION e altrettante le beauty stories per raccontare il proprio rapporto con il mondo del make up. Parlano di amore, ma anche di ...