Woody Allen Dovrei essere il testimonial di #MeToo Mai abusato di mia

Evviva Woody Allen alla Scala. Inni alla gioia : Succedono anche le cose belle. Mentre Asiuccia Argento si appresta a diventare giurata di “X Factor”, nel vero tempio della musica popolare italiana, la Scala, annunciano la nuova stagione e nei trend topic ci sarà Woody Allen. Sì, il reietto, il porco. Quello che ha tutta la famiglia che si fa da a

Scala di Milano - alla Prima arrivano gli Unni con “Attila” di Verdi. Poi Woody Allen porta Puccini (ma anche viceversa) : alla Prima della Scala arrivano gli Unni: Attila di Giuseppe Verdi aprirà la prossima stagione lirica del Piermarini. Scelta simbolica, forse: nel 1848 era in replica a teatro nel quando cadde Metternich, la sera Prima dell’inizio delle Cinque Giornate di Milano, primo battito del Risorgimento e seme dell’Italia unita. Non è più solo un affare da melomani, la Prima della Scala. Anzi. Trasmessa in diretta su Rai1 ormai da un paio ...

La corazzata Scala parte con «Attila» e ospita Woody Allen : Giovanni Gavazzeni Come da tradizione la presentazione della stagione d'opera e sinfonica del Teatro alla Scala si è tenuta nel ridotto Arturo Toscanini dei palchi. Il Sindaco di Milano e Presidente ...

Molestie - Woody Allen difeso dal figlio : "Fu Mia Farrow ad abusare di noi" : Con un lunghissimo post sui social l'uomo racconta i fatti avvenuti nel giorno della presunta violenza...

“Papà non ha stuprato Dylan”. Il figlio di Woody Allen contro Mia Farrow : "Cara mamma, immagino che lancerai una campagna per screditarmi pubblicamente, ma è un peso che sono disposto a sopportare". Così, Moses Farrow, figlio adottivo di Mia Farrow e Woody Allen, ha concluso il suo ritratto di famiglia in un interno, la sua ricostruzione delle pressioni, i tormenti, le ri

Moses Farrow difende Woody Allen : «Il vero mostro è mia madre Mia» : «Sono una persona molto riservata e per niente interessata all’attenzione pubblica. Ma, visti gli attacchi incredibilmente ingiusti e fuorvianti a mio padre, Woody Allen, non posso più rimanere in silenzio, mentre lui continua a essere condannato per un crimine che non ha commesso». Chi scrive è Moses Farrow, figlio adottivo del regista e di Mia Farrow. Il crimine al quale si riferisce, nel lungo post dal titolo A son speaks out, ...

Woody Allen - il figlio Moses lo difende e attacca Mia Farrow : Woody Allen, il figlio Moses contro Mia Farrow: 'mia madre ci ha plagiato per vendicarsi' Woody Allen replica alle diffamanti accuse della figlia Dylan Farrow. 'Non ho mai molestato nessuno' Bandito da quella Hollywood che l'ha a lungo venerato, con il suo ultimo film realizzato per Amazon che probabilmente non verrà mai mostrato al pubblico, Woody Allen, nel 2017 nuovamente ...

Ronan Farrow contro il padre Woody Allen : "Le molestie? Pagherà per quello che ha fatto" : Ronan Farrow, figlio di Mia Farrow e di Woody Allen, torna a parlare del padre e dello scandalo molestie in cui è coinvolto. "Ci saranno ripercussioni penali per un certo numero di uomini rispetto ai quali sono state sollevate accuse credibili" di molestie. "E Woody Allen è in questa categoria". Lo ha affermato Ronan Farrow in un'intervista al Guardian. Il 30enne ha vinto il Premio Pulitzer insieme a due colleghi del New York Times ...

Woody Allen - restaurato 'Io e Annie' : nelle sale dopo supervisione stesso regista-attore : ' Io e Annie ' film-cult diretto e interpretato da Woody Allen , al fianco di Diane Keaton, nel 1977, sarà dal 14 maggio nelle sale italiane, nella versione restaurata da Sony Columbia, con la ...

Cimema Fulgor - a Rimini domenica mattina colazione con il grande cinema di Woody Allen : ...00 Inizio proiezioni SALA FEDERICO PROVACI ANCORA SAM di Herbert Ross , USA/1972/85 , SALA GIULIETTA LORO 1 di Paolo Sorrentino , Ita/2018/104 , INGRESSO A TUTTI GLI SPETTACOLI + colazione 6 EURO I ...

Mia Farrow : "Avrei preferito che mia figlia avesse taciuto sulle molestie subite dal padre Woody Allen" : Mia Farrow avrebbe preferito che la figlia adottiva Dylan non fosse uscita allo scoperto, tornando ad accusare il patrigno Woody Allen di averla molestata quando era bambina. "Avrei preferito che tutto venisse archiviato. Non volevo resuscitare il caso. E' stato un capitolo orribile per tutti noi", ha detto l'attrice, arrivando al gala della rivista Time in onore dei cento personaggi dell'anno, tra i quali è stato incluso il figlio Ronan ...

Il giovane Woody Allen di Bananas : la satira politica degli anni '60 : ... Allen scrive e dirige il suo film più politico, Il dittatore dello stato libero di Bananas , Bananas , il titolo originale, , nel quale cerca di trattare la situazione politica statunitense e le ...