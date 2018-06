Wind Music Awards | stasera i premi della musica italiana su Rai Uno con Carlo Conti e

Wind Music Awards 2018 - la prima puntata : stasera - 5 giugno 2018 su Rai1 : Va in onda il primo dei due imperdibili appuntamenti con la Musica, direttamente dalla splendida cornice dell' Arena di Verona.

Wind Music Awards 2018 : la scaletta della prima puntata. Laura Pausini canta la sigla (e non solo). C’è anche Elettra Lamborghini : Wind Music Awards La Musica torna protagonista in prima serata su Rai 1 con i Wind Music Awards 2018. Si tratta della dodicesima edizione della kermesse estiva che ogni anno premia gli artisti del momento per i loro recenti successi discografici e live. Alla conduzione l’ormai collaudata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Wind Music Awards 2018: scaletta prima puntata, martedì 5 giugno I Wind Music Awards si svolgono in ...

Wind Music Awards 2018 : il programma del 5 giugno - : ... «Frasi a metà» Ficarra e Picone Sfera Ebbasta - «Rockstar» Biagio Antonacci - «In mezzo al mondo», «Mio fratello» Francesco Gabbani - «Tra le granite e le granate» Ghali - «Cara Italia» Levante - «...

Wind Music Awards 2018 - Assomusica consegna due premi speciali : "AssoMusica " l'associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo " in collaborazione con la SIAE e con le Associazioni del Settore Discografico AFI, FIMI e PMI, è partner ufficiale dei Wind Music Awards 2018, gli attesissimi premi ...

Takagi & Ketra/ All'Arena con Giusy Ferreri per ballare a ritmo di "Amore e Capoeira" (Wind Music Awards 2018) : Takagi & Ketra, l'ultimo brano con Giusy Ferreri è un grande successo. Cosa canteranno sul palcoscenico stasera? Fan emozionati e in grande attesa. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:10:00 GMT)

MadMan/ Dopo l'album Back Home torna sul palco (Wind Music Awards 2018) : MadMan, Dopo l'uscita del suo ultimo album Back Home torna ad esibirsi in un momento in cui sta raccogliendo grandissimi successi di pubblico. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:05:00 GMT)

Rkomi/ Torna sul palco prima dell'Io in Terra Summer Tour (Wind Music Awards 2018) : Rkomi, Torna sul palcoscenico a poco dall'inizio del suo Io in Terra Summer Tour, ma continua a tenere i fan col fiato sospeso per l'uscita del suo nuovo album. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Jake la Furia/ "Amore Zen" con Francesco Sarcina è il regalo ai fan per l'estate (Wind Music Awards 2018) : Jake la Furia, "Amore Zen" in collaborazione con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni è il grande regalo in vista dell'estate per i suoi fan, altre sorprese oggi? (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:22:00 GMT)

Emma Marrone/ Sul palco dell'Arena di Verona con "Mi parli piano" (Wind Music Awards 2018) : Emma Marrone, la cantante salentina contro il Ministro Lorenzo Fontana insieme a tanti altri artisti per le parole che attaccano le famiglie arcobaleno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Thegiornalisti/ Dopo il Love Tour torneranno nei palazzetti in autunno (Wind Music Awards 2018) : Thegiornalisti, Dopo la fine del Love Tour la band tornerà protagonista nei palazzetti a metà autunno con tappa il 21 ottobre al PalaAlpiTour di Torino. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:14:00 GMT)

LO STATO SOCIALE/ Dal successo di 'Una vita in vacanza' al nuovo singolo 'Facile' (Wind Music Awards 2018) : La band de Lo STATO SOCIALE parteciperà questa sera agli Wind Music Awards, in onda su Rai 1: il successo grazie al singolo tormentone 'Una vita in vacanza'.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Benji & Fede/ Il duo ancora disco di platino con "Siamo solo Noise" (Wind Music Awards 2018) : Benji & Fede, il duo ancora disco di platino con "Siamo solo Noise". Arriva la conferma per i due giovani artisti che piacciono a grandi e più piccoli. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:10:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI/ Il premio di Assomusica per il successo del Festival di Sanremo (Wind Music Awards 2018) : CLAUDIO BAGLIONI salirà questa sera sul palco degli Wind Music Awards per ricevere un premio speciale da AssoMusica per il successo ottenuto al Festival di Sanremo.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Ernia/ Certificazione d'oro per il suo ultimo "Come uccidere un usignolo" (Wind Music Awards 2018) : Ernia, Certificazione oro per il suo ultimo album e quinto posto dei dischi più venduti nella classifica FIMI. Non vuole fermarsi proprio ora sul più bello. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:10:00 GMT)