Wind Music Awards 2018 | prima serata | una passerella senza sbavature | Conti e Incontrada

MADMAN/ "Il mio successo? Graduale ma davvero sconvolgente" (Wind Music Awards 2018) : MADMAN, dopo l'uscita del suo ultimo album Back Home torna ad esibirsi in un momento in cui sta raccogliendo grandissimi successi di pubblico. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:50:00 GMT)

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta prima puntata e ospiti : Ultimo - Madman e Zucchero con Voci : Wind Music Awards 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi Musicali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:45:00 GMT)

Emma Marrone si prende la sua rivincita ai Wind Music Awards 2018 : Emma Marrone ai Wind Music Awards 2018 conquista tutti: addio critiche dello scorso anno Emma Marrone è tornata all’Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018. Fasciata in un elegante abito di paillette nero, che lasciava scoperto solo l’ombelico, la cantante si è esibita con Mi parli piano, la sua nuova hit radiofonica tratta […] L'articolo Emma Marrone si prende la sua rivincita ai Wind Music Awards 2018 proviene da Gossip ...

Ultimo/ Da Sanremo all'Arena di Verona : "Non sono un cantautorap" (Wind Music Award 2018) : Dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, Ultimo si prepara a salire sul palco dei Wind Music Awards 2018. L'appuntamento è a questa sera, su Rai 1, con Carlo Conti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:40:00 GMT)

TAKAGI & KETRA/ All'Arena con Giusy Ferreri con "Amore e Capoeira" : hit dell'estate! (Wind Music Awards 2018) : TAKAGI & KETRA, l'ultimo brano con Giusy Ferreri è un grande successo. Cosa canteranno sul palcoscenico stasera? Fan emozionati e in grande attesa. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:35:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Takagi & Ketra con Giusy Ferreri - Amore e Capoeira

Wind Music Awards 2018 - diretta | Levante - Non me ne frega niente

LEVANTE/ "La tv mi ha fatto scoprire molti miei limiti" (Wind Music Awards 2018) : LEVANTE, dopo l'addio a X Factor torna sul palcoscenico e lo fa stavolta da cantante. Con Mo e Diplo ha realizzato il nuovo progetto Stay Open. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:20:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Ghali - Cara Italia

FRANCESCO GABBANI/ "Sto lavorando alla stesura del nuovo disco con anima e cuore" (Wind Music Awards 2018) : FRANCESCO GABBANI questa sera sarà all'arena di Verona per partecipare alla kermesse dedicata ai Wind Music Award 2018. Appuntamento in prima serata su Rai 1 con Carlo Conti e...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Biagio Antonacci - In mezzo al mondo - Mio Fratello

BIAGIO ANTONACCI/ "Il tour è stato un grande successo - una magia!" (Wind Music Awards 2018) : BIAGIO ANTONACCI, il cantante ha regalato mille sorprese grazie a Dediche e Manie tour. Inoltre ha raccolto migliaia di fan pronti ad ascoltare la sua Musica. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:05:00 GMT)

SFERA EBBASTA/ Cinque premi per il rapper : "Abbiamo spaccato di brutto quest'anno!" (Wind Music Awards 2018) : SFERA EBBASTA, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:50:00 GMT)