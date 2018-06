Wind Music Awards 2018 | diretta | Zucchero | Dune Mosse

Scaletta dei Wind Music Awards in TV e streaming il 5 giugno : tutti gli ospiti da Ghali e Gabbani a Cristina D’Avena : La Scaletta dei Wind Music Awards è disponibile alla fine di questo post. Tanti gli artisti italiani attesi sul palco dell'Arena di Verona e in TV oggi, martedì 5 giugno, da Ermal Meta e Fabrizio Moro a J-Ax e Fedez e Laura Pausini. Uno l'ospite internazionale in programma questa sera: Rita Ora. La Scaletta dei Wind Music Awards spazia tra artisti affermati del mondo della Musica italiana a emergenti degni di nota che nel corso ...

Secondo appuntamento da Verona di Wind Music Awards martedì 12 giugno su Rai 1 : Verona. Seconda serata dei Wind Music Awards che premiano le stelle del panorama Musicale italiano che hanno raggiunto, nel periodo

Sfera Ebbasta/ Perché piace tanto ai giovani e non solo? (Wind Music Awards 2018) : Sfera Ebbasta, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:45:00 GMT)

Antonello Venditti/ Dai banchi del liceo romano al palco di Verona (Wind Music Awards 2018) : Antonello Venditti, un pensiero rivolto a Pino Daniele. Il cantautore romano è nei cuori di tutti tra gli immortali della Musica italiana. Cosa canterà stasera? (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Levante/ Dopo l'addio a X-Factor torna sul palco da cantante (Wind Music Awards 2018) : Levante, Dopo l'addio a X Factor torna sul palcoscenico e lo fa stavolta da cantante. Con Mo e Diplo ha realizzato il nuovo progetto Stay Open. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:26:00 GMT)

Ghali/ Sul palco dell'Arena di Verona con "Cara Italia" (Wind Music Awards 2018) : Ghali, il rapper rivelazione degli ultimi anni ha spopolato con il singolo "Cara Italia", sarà questa sera sul palco dell'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Gue Pequeno/ Il duetto con Elettra Lamborghini a Verona (Wind Music Awards 2018) : Gue Pequeno, il rapper ha cambiato decisamente strada con il nuovo album Cashmere e il pubblico sembra gradire visto che è tra i più richiesti del momento. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:24:00 GMT)

Wind Music Awards - stasera i premi della musica italiana su Rai Uno con Carlo Conti e Vanessa Incontrada : I Wind Music Awards , i premi della Musica italiana, verranno trasmessi stasera su Rai Uno in prima serata e martedì prossimo, 12 giugno, vedranno la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada . ...

Wind Music Awards 2018 - la prima puntata : stasera - 5 giugno 2018 su Rai1 : Va in onda il primo dei due imperdibili appuntamenti con la Musica, direttamente dalla splendida cornice dell' Arena di Verona.

Wind Music Awards 2018 : la scaletta della prima puntata. Laura Pausini canta la sigla (e non solo). C’è anche Elettra Lamborghini : Wind Music Awards La Musica torna protagonista in prima serata su Rai 1 con i Wind Music Awards 2018. Si tratta della dodicesima edizione della kermesse estiva che ogni anno premia gli artisti del momento per i loro recenti successi discografici e live. Alla conduzione l’ormai collaudata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Wind Music Awards 2018: scaletta prima puntata, martedì 5 giugno I Wind Music Awards si svolgono in ...

Wind Music Awards 2018 : il programma del 5 giugno - : ... «Frasi a metà» Ficarra e Picone Sfera Ebbasta - «Rockstar» Biagio Antonacci - «In mezzo al mondo», «Mio fratello» Francesco Gabbani - «Tra le granite e le granate» Ghali - «Cara Italia» Levante - «...

Wind Music Awards 2018 - Assomusica consegna due premi speciali : "AssoMusica " l'associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo " in collaborazione con la SIAE e con le Associazioni del Settore Discografico AFI, FIMI e PMI, è partner ufficiale dei Wind Music Awards 2018, gli attesissimi premi ...

Takagi & Ketra/ All'Arena con Giusy Ferreri per ballare a ritmo di "Amore e Capoeira" (Wind Music Awards 2018) : Takagi & Ketra, l'ultimo brano con Giusy Ferreri è un grande successo. Cosa canteranno sul palcoscenico stasera? Fan emozionati e in grande attesa. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:10:00 GMT)

MadMan/ Dopo l'album Back Home torna sul palco (Wind Music Awards 2018) : MadMan, Dopo l'uscita del suo ultimo album Back Home torna ad esibirsi in un momento in cui sta raccogliendo grandissimi successi di pubblico. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:05:00 GMT)