Wind Music Awards 2018 | diretta | Lo Stato Sociale | Una Vita in Vacanza

Claudio Baglioni ai Wind Music Awards col premio AssoMusica e Io Sono Qui per la rivelazione Sanremo 2018 : Nell'anno del trionfo sanremese da direttore artistico e prima di tornare all'Ariston per il bis, Claudio Baglioni ai Wind Music Awards ha ricevuto il premio assegnato dall'associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo. La kermesse, come noto, è realizzata da Wind, con la collaborazione delle Associazioni del Settore Discografico FIMI, AFI, e PMI e con la collaborazione di SIAE e ASSOMusicA, prodotto da ...

Claudio Baglioni/ "Direttore artistico del Festival di Sanremo 2019? È quasi fatta!" (Wind Music Awards 2018) : Claudio Baglioni salirà questa sera sul palco degli Wind Music Awards per ricevere un premio speciale da AssoMusica per il successo ottenuto al Festival di Sanremo.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Claudio Baglioni - Io sono qui

ERMAL META E FABRIZIO MORO/ "Eurovision? La giuria non ci ha dato molto ascolto ma..." (Wind Music Awards) : ERMAL META e FABRIZIO MORO, il successo di "Non mi avete fatto niente" dalla vittoria del Festival di Sanremo 2018 non è sicuramente destinato a fermarsi qui. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:40:00 GMT)

Wind Music AWARDS 2018/ Diretta - scaletta prima puntata e ospiti : Claudio Baglioni - Lo Stato sociale - Emma : WIND MUSIC AWARDS 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi MUSICali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:36:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Cristina D'Avena - Medley

Cristina D'Avena/ "È un fenomeno - sei milioni di dischi venduti" (Wind Music Awards 2018) : Cristina D'Avena e Noemi questa sera duetteranno sul palco dell'Arena di Verona per il primo appuntamento dei Wind Music Awards 2018. Appuntamento su Rai 1 in prima serata.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:30:00 GMT)

J-AX E FEDEZ / "Ultimo brano insieme - ora torniamo alla carriera da solisti" (Wind Music Awards 2018) : J-AX e FEDEZ, un ultimo regalo ai fan con la coppia pronta a sciogliersi. Il concerto a San Siro a Milano ha regalato ancora una volta grandissime emozioni. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:20:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Benji & Fede - Moscow Mule

LAURA PAUSINI/ “E.sta.a.te” è il nuovo singolo : la cantante lo dedica all'Arena (Wind Music Awards 2018) : LAURA PAUSINI, Wind Music Awards 2018, E.sta.a.te è il nuovo singolo dall'album "Fatti sentire": estimatori in trepida attesa anche del tour italiano nei palazzetti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:12:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Fabrizio Moro ft. Ultimo - L'eternità (il mio quartiere)

BENJI & FEDE/ "A novembre ci vediamo a Milano al Forum di Assago e non solo" (Wind Music Awards 2018) : BENJI & FEDE, il duo ancora disco di platino con "Siamo solo Noise". Arriva la conferma per i due giovani artisti che piacciono a grandi e più piccoli. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta prima puntata e ospiti : premiati Thomas - Moro e Ultimo (5 giugno) : Wind Music Awards 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi Musicali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:55:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Zucchero - Dune Mosse